RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Тайвань вирішив не продовжувати безвіз для Росії

Фото: Тайвань вирішив не продовжувати безвіз для Росії (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Тайвань прийняв рішення не продовжувати програму безвізового в’їзду для громадян Росії. Її було запроваджено ще у 2018 році.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на коментар Міністерства закордонних справ Тайваню для CNA.

Росія, Таїланд, Бруней та Філіппіни входили до експериментальної програми тайванського МЗС, яка передбачала безвізовий режим на острів для їх громадян.

Починаючи з 2018-го року, кожні 12 місяці, цю програму продовжували на рік, однак під час останнього рішення Тайвань виключила Росію зі списку.

В МЗС Тайваню відзначили, що безвіз для росіян повинен був сприяти туризму й двостороннім торговельним відносинам.

Попри усе, скористатися безвізовою програмою з 2020 року було практично неможливо через пандемію коронавірусу. Однак острів вже почав поступово пом’якшувати вимоги та дозволив безвіз для громадян 14 країн-союзників.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що на думку міністра закордонних справ Чорногорії Ранко Кривокапича, його країна також повинна підтримати безвіз для росіян.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ТайваньРосійська Федерація