Тайвань вирішив не продовжувати безвіз для Росії

Тайвань прийняв рішення не продовжувати програму безвізового в’їзду для громадян Росії. Її було запроваджено ще у 2018 році.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на коментар Міністерства закордонних справ Тайваню для CNA.
Росія, Таїланд, Бруней та Філіппіни входили до експериментальної програми тайванського МЗС, яка передбачала безвізовий режим на острів для їх громадян.
Починаючи з 2018-го року, кожні 12 місяці, цю програму продовжували на рік, однак під час останнього рішення Тайвань виключила Росію зі списку.
В МЗС Тайваню відзначили, що безвіз для росіян повинен був сприяти туризму й двостороннім торговельним відносинам.
Попри усе, скористатися безвізовою програмою з 2020 року було практично неможливо через пандемію коронавірусу. Однак острів вже почав поступово пом’якшувати вимоги та дозволив безвіз для громадян 14 країн-союзників.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що на думку міністра закордонних справ Чорногорії Ранко Кривокапича, його країна також повинна підтримати безвіз для росіян.
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