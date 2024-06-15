Тайвань посилює співпрацю зі США і партнерами у надії відвернути вторгнення Китаю

"Китай - вони будуть діяти чи ні? Ми не знаємо. Ми хочемо переконатися, що кожного дня, коли Сі Цзіньпін прокидається і дивиться в дзеркало перед голінням, він каже: "Не сьогодні", - сказав в інтерв'ю Bloomberg Televisionп де-факто посол Тайваню в США Александр Тах-Рей Юй.

За словами дипломата, Китай готується до можливості агресії проти Тайваню, але Тайбей також готується до цього сценарію за допомогою "багатьох друзів, включно зі США".

Тайванський посол, який обійняв свою посаду в грудні, зазначив, що він контактує з американськими чиновниками на тему відставання у виконанні оборонних замовлень. Частково це спричинене перебоями у ланцюжку поставок, в яких деякі республіканці звинувачують адміністрацію Байдена через підтримку України.

Що стосується американських систем озброєнь, то, за словами дипломата, "за багато з них ми вже провели необхідні платежі і все ще чекаємо на доставку".

"Це питання, яке ми постійно обговорюємо, координуючи з адміністрацією США", - сказав Юй.

Відповідаючи на запитання, чи не надто гостро Пекін реагує на нову адміністрацію в Тайбеї, посол зазначив, що Китай "просто намагається знайти виправдання, щоб діяти проти Тайваню", зокрема агресивно реагуючи на політичні події в Тайбеї й візити американських чиновників, як візит екс-спікера Палати представників Ненсі Пелосі.

Замість цього він сказав, що не Тайвань і не Вашингтон підживлюють регіональну напруженість.

"Це Пекін посилає кораблі, це Пекін посилає бойовиків навколо Тайваню - це вони створюють всю напруженість у Тайванській протоці. Вони повинні ставитися до нас з повагою, як до рівних", - сказав Юй.

Посол сподівається, що Тайвань і США зможуть досягти другої торговельної угоди з таких питань, як сільське господарство, праця і навколишнє середовище, в рамках ініціативи, яка вже дозволила їм укласти угоду про скорочення деякої регуляторної тяганини.

"Вести переговори у рік виборів, чим ближче до листопада, тим складніше. Тому ми хотіли б зробити це якомога швидше", - сказав Юй.