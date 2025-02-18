Тайвань домовляється про багатомільярдний оборонний контракт зі США, - Reuters

За даними джерел агентства, до пакету мають увійти крилаті ракети для берегової оборони і ракети для реактивних систем залпового вогню HIMARS.

"Я був би дуже здивований, якби це було менше 8 мільярдів доларів. Десь між 7 і 10 мільярдами доларів", - зазначило джерело.

Інше джерело, знайоме з цим питанням повідомило, що Тайвань планує запропонувати спеціальний оборонний бюджет, в якому пріоритетними будуть високоточні боєприпаси, модернізація ППО, системи командування й управління, обладнання для резервних сил і технології боротьби з безпілотниками.

Радник президента США з національної безпеки Майк Волтц у коментарі агентству заявив, що хоче прискорити постачання зброї на острівну державу.

Міністерство оборони Тайваню відмовилося коментувати подробиці закупівель, але заявило, що зосереджене на розбудові своєї оборони.

"Будь-яке озброєння та обладнання, яке може досягти цих цілей із розбудови армії, є об'єктами тендеру", - йдеться у повідомленні відомства.

Позиція адміністрації Трампа щодо Тайваню

Президент США Дональд Трамп під час передвиборчої кампанії заявляв, що Тайвань вкрав американський напівпровідниковий бізнес. На початку лютого вже у статусі президента, Трамп пригрозив ввести тарифи на імпорт тайванських мікросхем.

Водночас, адміністрація чинного президента зберегла дипломатичну підтримку острова, на який зазіхає Китай.

Трамп і прем'єр-міністр Японії Сігеру Ісіба 7 лютого оприлюднили спільну заяву, в якій виступили проти будь-яких спроб змінити поточну ситуацію у Тайванській протоці за допомогою сили або примусу. Держдепартамент США також видалив зі свого веб-сайту формулювання про те, що він не підтримує незалежність Тайваню, що було позитивно сприйнято урядом острова. Китай закликав США "виправити свої помилки".

Під час свого президентського терміну 2017-2021 років Трамп налагодив регулярний продаж зброї Тайваню, зокрема багатомільярдні угоди на винищувачі F-16. Адміністрація Байдена продовжила ці поставки, хоча часто із заниженими ціновими ставками.

У Тайбеї бачать обнадійливі знаки з боку Вашингтону, навіть попри тарифні загрози, що затьмарюють цей оптимізм.

Одне з джерел Reuters зазначило, що уряд острівної держави не вірить в укладання Трампом "великої угоди" з президентом Китаю Сі Цзіньпіном, щоб продати інтереси Тайваню. За словами джерела, Трамп більше стурбований введенням тарифів на напівпровідники.

Ще однією ознакою прихильності США до Тайваню, є той факт, що головний американський дипломат на острівній державі Реймонд Грін збереже свій пост, навіть попри серйозні перестановки інших дипломатичних посад у США. Представник Держдепартаменту США заявив, що Грін залишається директором Американського інституту на Тайвані, - неофіційного посольства США в Тайбеї.