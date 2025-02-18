Тайвань договаривается о многомиллиардном оборонном контракте с США, - Reuters

По данным источников агентства, в пакет должны войти крылатые ракеты для береговой обороны и ракеты для реактивных систем залпового огня HIMARS.

"Я был бы очень удивлен, если бы это было меньше 8 миллиардов долларов. Где-то между 7 и 10 миллиардами долларов", - отметил источник.

Другой источник, знакомый с этим вопросом сообщил, что Тайвань планирует предложить специальный оборонный бюджет, в котором приоритетными будут высокоточные боеприпасы, модернизация ПВО, системы командования и управления, оборудование для резервных сил и технологии борьбы с беспилотниками.

Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц в комментарии агентству заявил, что хочет ускорить поставки оружия на островное государство.

Министерство обороны Тайваня отказалось комментировать подробности закупок, но заявило, что сосредоточено на развитии своей обороны.

"Любое вооружение и оборудование, которое может достичь этих целей по развитию армии, являются объектами тендера", - говорится в сообщении ведомства.

Позиция администрации Трампа по Тайваню

Президент США Дональд Трамп во время предвыборной кампании заявлял, что Тайвань украл американский полупроводниковый бизнес. В начале февраля уже в статусе президента, Трамп пригрозил ввести тарифы на импорт тайваньских микросхем.

В то же время, администрация действующего президента сохранила дипломатическую поддержку острова, на который претендует Китай.

Трамп и премьер-министр Японии Сигеру Исиба 7 февраля обнародовали совместное заявление, в котором выступили против любых попыток изменить текущую ситуацию в Тайваньском проливе с помощью силы или принуждения. Госдепартамент США также удалил со своего веб-сайта формулировку о том, что он не поддерживает независимость Тайваня, что было положительно воспринято правительством острова. Китай призвал США "исправить свои ошибки".

Во время своего президентского срока 2017-2021 годов Трамп наладил регулярную продажу оружия Тайваню, в том числе многомиллиардные сделки на истребители F-16. Администрация Байдена продолжила эти поставки, хотя часто с заниженными ценовыми ставками.

В Тайбэе видят обнадеживающие знаки со стороны Вашингтона, даже несмотря на тарифные угрозы, омрачающие этот оптимизм.

Один из источников Reuters отметил, что правительство островного государства не верит в заключение Трампом "большой сделки" с президентом Китая Си Цзиньпином, чтобы продать интересы Тайваня. По словам источника, Трамп больше обеспокоен введением тарифов на полупроводники.

Еще одним признаком приверженности США к Тайваню, является тот факт, что главный американский дипломат на островном государстве Рэймонд Грин сохранит свой пост, даже несмотря на серьезные перестановки других дипломатических должностей в США. Представитель Госдепартамента США заявил, что Грин остается директором Американского института на Тайване, - неофициального посольства США в Тайбэе.