Рубіо у першій розмові з главою МЗС Китаю закликав до "обережного підходу" до Тайваню
Новий державний секретар США під час першої телефонної розмови з міністом закордонних справ Китаю Ваном І висловив занепокоєння через агресивну поведінку Пекіна щодо Тайваню, та у Південно-Китайському морі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держдеп США та Bloomberg.
За словами речниці Держдепартаменту США Теммі Брюса, у розмові з главою МЗС Китаю Рубіо наголосив, що адміністрація Трампа буде підтримувати відносини з Пекіном які "просувають інтереси США та ставлять американський народ на перше місце".
"Секретар також підкреслила прихильність Сполучених Штатів нашим союзникам у регіоні та серйозну стурбованість примусовими діями Китаю проти Тайваню та в Південно-Китайському морі", - розповіла представниця Держдепу.
Своєю чергою Ван сказав Рубіо, що Китай і США повинні реалізувати "важливий консенсус", досягнутий між лідером КНР Сі Цзіньпіном та американським президентом Трампом.
Глава МЗС КНР також повторив, що Пекін ніколи не дозволить "відокремити" Тайвань від китайського материка, і закликав Штати обережно вирішувати пов'язані з цим питання.
Західні ЗМІ вважають, та такий перший офіційний діалог, який відбувся у п'ятницю, свідчить про те, що відносини США і Китаю можуть погіршитися та входять "у турбулентність".
Bloomberg нагадало, що Рубіо вважають "яструбом" у позиції щодо Китаю. На початку січня на слуханнях щодо свого призначення на посаду держсекретаря він, серед іншого, звинуватив Пекін у хакерській атаці
Раніше Китай запровадив санкції проти Рубіо, колишнього багаторічного члена Комітету з міжнародних відносин Сенату. Такі заходи Пекін вжив щодо американського політика за просування законодавства, яке карає КНР за порушення прав людини в Гонконзі та Сіньцзяні.
Раніше повідомлялося, що нещодавно генсек НАТО Марк Рютте зідзвонився з держсекретарем США Марко Рубіо. Він зазначив у розмові з новим держсекретарем США, зокрема, що чекає на можливість "працювати разом над Україною, Росією і Китаєм".
Також 21 січня повідомлялося, що Рубіо одразу після свого затвердження у Сенаті США на посаду держсекретаря висловився про завершення війни між Росією та Україною. Політик висловив думку, що кожна зі сторін "повинна буде від чогось відмовитися".
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