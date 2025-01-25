Рубіо у першій розмові з главою МЗС Китаю закликав до "обережного підходу" до Тайваню

Новий державний секретар США під час першої телефонної розмови з міністом закордонних справ Китаю Ваном І висловив занепокоєння через агресивну поведінку Пекіна щодо Тайваню, та у Південно-Китайському морі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держдеп США та Bloomberg .

За словами речниці Держдепартаменту США Теммі Брюса, у розмові з главою МЗС Китаю Рубіо наголосив, що адміністрація Трампа буде підтримувати відносини з Пекіном які "просувають інтереси США та ставлять американський народ на перше місце".

"Секретар також підкреслила прихильність Сполучених Штатів нашим союзникам у регіоні та серйозну стурбованість примусовими діями Китаю проти Тайваню та в Південно-Китайському морі", - розповіла представниця Держдепу.

Своєю чергою Ван сказав Рубіо, що Китай і США повинні реалізувати "важливий консенсус", досягнутий між лідером КНР Сі Цзіньпіном та американським президентом Трампом.

Глава МЗС КНР також повторив, що Пекін ніколи не дозволить "відокремити" Тайвань від китайського материка, і закликав Штати обережно вирішувати пов'язані з цим питання.

Західні ЗМІ вважають, та такий перший офіційний діалог, який відбувся у п'ятницю, свідчить про те, що відносини США і Китаю можуть погіршитися та входять "у турбулентність".

Bloomberg нагадало, що Рубіо вважають "яструбом" у позиції щодо Китаю. На початку січня на слуханнях щодо свого призначення на посаду держсекретаря він, серед іншого, звинуватив Пекін у хакерській атаці

Раніше Китай запровадив санкції проти Рубіо, колишнього багаторічного члена Комітету з міжнародних відносин Сенату. Такі заходи Пекін вжив щодо американського політика за просування законодавства, яке карає КНР за порушення прав людини в Гонконзі та Сіньцзяні.