Тайвань підписав зі США цілих шість угод із закупівлі зброї на 6,6 млрд доларів

08:02 23.04.2026 Чт
2 хв
Яка зброя і техніка увійшли в угоди?
aimg Едуард Ткач
Фото: країна закупить, зокрема, системи HIMARS (Getty Images)

Уряд Тайваню підписав зі США шість великих угод про закупівлю озброєнь на суму понад 6,6 млрд американських доларів (208,77 млрд тайванських доларів).

Згідно з інформацією, опублікованою Міністерством нацоборони Тайваню в системі державних електронних закупівель, угоди були підписані цього місяця.

Серед цих угод - закупівля систем HIMARS на 123,5 млрд тайванських доларів, самохідних гаубиць М109А7 Paladin на 73,89 млрд доларів, а також поповнення ракетного арсеналу армії на 5,32 млрд тайванських доларів.

Три контракти, що залишилися, включають в себе:

  • 5,13 млрд доларів на протитанкові ракети для ВМС;
  • 910,45 млн доларів на спільне тайвансько-американське виробництво великокаліберних боєприпасів;
  • 22,87 млн доларів на консультаційні послуги, пов'язані з комплексною системою протиповітряної оборони.

Угоди були остаточно оформлені після того, як військові Тайваню повідомили, що США погодилися дозволити Тайбею відстрочити платежі за закупівлю 82 установок HIMARS і 60 систем M109A7.

Затримка була викликана тим, що контрольований опозицією парламент не ухвалив спеціального оборонного бюджету, запропонованого правлячою Демократичною прогресивною партією, який мав частково фінансувати ці закупівлі.

Тайвань готовий оборонятися

Нагадаємо, у новорічну ніч 2026 року президент Тайваню Лай Цзінде заявив, що його країна налаштована захищати свій суверенітет і посилювати оборону перед обличчям зростаючої експансії Китаю після того, як Пекін обстріляв острів ракетами в рамках військових навчань.

Він підкреслив, що 2026 рік буде вирішальним для Тайваню, тому країна має готуватися до гіршого, але сподівається на краще.

