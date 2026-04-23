Тайвань підписав зі США цілих шість угод із закупівлі зброї на 6,6 млрд доларів

Уряд Тайваню підписав зі США шість великих угод про закупівлю озброєнь на суму понад 6,6 млрд американських доларів (208,77 млрд тайванських доларів).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Focus Taiwan.
Згідно з інформацією, опублікованою Міністерством нацоборони Тайваню в системі державних електронних закупівель, угоди були підписані цього місяця.
Серед цих угод - закупівля систем HIMARS на 123,5 млрд тайванських доларів, самохідних гаубиць М109А7 Paladin на 73,89 млрд доларів, а також поповнення ракетного арсеналу армії на 5,32 млрд тайванських доларів.
Угоди були остаточно оформлені після того, як військові Тайваню повідомили, що США погодилися дозволити Тайбею відстрочити платежі за закупівлю 82 установок HIMARS і 60 систем M109A7.
Затримка була викликана тим, що контрольований опозицією парламент не ухвалив спеціального оборонного бюджету, запропонованого правлячою Демократичною прогресивною партією, який мав частково фінансувати ці закупівлі.
Нагадаємо, у новорічну ніч 2026 року президент Тайваню Лай Цзінде заявив, що його країна налаштована захищати свій суверенітет і посилювати оборону перед обличчям зростаючої експансії Китаю після того, як Пекін обстріляв острів ракетами в рамках військових навчань.
Він підкреслив, що 2026 рік буде вирішальним для Тайваню, тому країна має готуватися до гіршого, але сподівається на краще.