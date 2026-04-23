Тайвань подписал с США целых шесть сделок по закупке оружия на 6,6 млрд долларов

Согласно информации, опубликованной Министерством нацобороны Тайваня в системе государственных электронных закупок, сделки были подписаны в этом месяце.

В число этих соглашений входят закупка систем HIMARS на 123,5 млрд тайваньских долларов, самоходных гаубиц М109А7 Paladin на 73,89 млрд долларов, а также пополнение ракетного арсенала армии на 5,32 млрд тайваньских долларов.

Оставшиеся три контракта включают в себя:

5,13 млрд долларов на противотанковые ракеты для ВМС;

910,45 млн долларов на совместное тайваньско-американское производство крупнокалиберных боеприпасов;

22,87 млн долларов на консультационные услуги, связанные с комплексной системой противовоздушной обороны.

Сделки были окончательно оформлены после того, как военные Тайваня сообщили, что США согласились разрешить Тайбэю отсрочить платежи за закупку 82 установок HIMARS и 60 систем M109A7.

Задержка была вызвана тем, что контролируемый оппозицией парламент не принял специальный оборонный бюджет, предложенный правящей Демократической прогрессивной партией, который должен был частично финансировать эти закупки.