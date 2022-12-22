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Тайвань підняв бойові літаки, щоб запобігти вторгнення китайських ВПС

Фото: Тайвань відреагував на підліт китайських військових літаків (twitter.com/MoNDefense)
Автор: Володимир Костирін

Тайвань підняв у повітря свою військову авіацію, щоб попередити 39 китайських літаків, які увійшли до його південно-східної зони протиповітряної оборони.

Про це пише РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

За даними міністерства оборони Тайваню, у четвер, 22 грудня, до зони ідентифікації їх ППО увійшли 21 винищувач і чотири бомбардувальники H-6 ВПС Китаю, а також літаки раннього попередження, протичовнові літаки та літаки-заправники.

Згідно з картою, наданою міністерством, багато літаків пролетіли над водним шляхом, відомим як канал Баші, в район біля південно-східного узбережжя острова.

За даними міністерства, поблизу Тайваню також було виявлено 3 кораблі ВМС Китаю.

У тайванському оборонному відомстві додали, що відправили невказаний бойовий літак, щоб попередити китайські літаки, тоді як ракетні системи стежили за їхнім польотом.

Нагадаємо, що Тайвань скаржився на неодноразові вильоти китайських ВПС за останні два роки, часто у південні райони своєї зони ідентифікації ППО.

Раніше повідомлялося, що влада США допускає можливість бойових дій Китаю проти Тайваню, і Вашингтон вживає заходів, щоб не допустити початку війни.

Також перед цим РБК-Україна повідомляло, що військові стратеги Тайваню вивчають опір України та відсіч військам Росії для вдосконалення власної бойової тактики на випадок, якщо Китай почне силове захоплення острова.

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