RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Тайвань поднял боевые самолеты, чтобы предотвратить вторжение китайских ВВС

Фото: Тайвань отреагировал на подлет китайских военных самолетов (twitter.com/MoNDefense)
Автор: Владимир Костырин

Тайвань поднял в воздух свою военную авиацию, чтобы предупредить 39 китайских самолетов, которые вошли в его юго-восточную зону противовоздушной обороны.

Об этом пишет РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.

По данным министерства обороны Тайваня, в четверг, 22 декабря, в зону идентификации их ПВО вошли 21 истребитель и четыре бомбардировщика H-6 ВВС Китая, а также самолеты раннего предупреждения, противолодочные самолеты и самолеты-заправщики.

Согласно карте, предоставленной министерством, многие самолеты пролетели над водным путем, известным как канал Баши, в район у юго-восточного побережья острова.

По данным министерства, вблизи Тайваня также были обнаружены 3 корабля ВМС Китая.

В тайваньском оборонном ведомстве добавили, что отправили неуказанный боевой самолет, чтобы предупредить китайские самолеты, в то время как ракетные системы следили за их полетом.

Напомним, что Тайвань жаловался на неоднократные вылеты китайских ВВС за последние два года, часто в южные районы своей зоны идентификации ПВО.

Ранее сообщалось, что власти США допускают возможность боевых действий Китая против Тайваня, и Вашингтон принимает меры, чтобы не допустить начала войны.

Также перед этим РБК-Украина сообщало, что военные стратеги Тайваня изучают сопротивление Украины и отпор войскам России, для усовершенствования собственной боевой тактики на случай, если Китай начнет силовой захват острова.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КитайТайвань