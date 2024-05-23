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Китай почав військові навчання навколо Тайваню

Четвер 23 травня 2024 07:41
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Китай почав військові навчання навколо Тайваню Ілюстративне фото: Китай розпочав військові навчання біля Тайваню (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Китай розпочав дводенні "каральні" військові навчання навколо Тайваню у четвер, 23 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як заявили у Китаї, військові дії за участі армії, флоту, авіації та ракетних сил у районах навколо Тайваню розпочались о 7:45 (за місцевим часом). Вони проводяться в Тайванській протоці, на півночі, півдні та сході Тайваню, а також у районах навколо контрольованих Тайванем островів Кінмень, Мацу, Вуцю та Доньїнь.

"Це також суворе покарання за сепаратистські акти сил незалежності Тайваню та суворе застереження від втручання та провокацій з боку зовнішніх сил", - заявили представники Китаю.

Варто зауважити, що Китай оголосив про військові навчання через три дні після того, як Лай Чін Те вступив на посаду нового президента Тайваню.

Президентські вибори на Тайвані

У січні цього року на Тайвані відбулися восьмі вибори президента. Переможцем із результатом 40,05% став Лай Чінте. Він є прихильником незалежності Тайваню й зближення зі США.

20 травня відбулась його інавгурація, під час промови він побажав аби Китай припинив військові загрози та залякування тайванців. Водночас у Китаї заявили, що вважають Тайвань своєю територією, а Лая Чінте назвали "сепаратистом". Китай запровадив санкції проти трьох американських оборонних компаній через продаж зброї Тайваню.

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