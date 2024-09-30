Тайвань оголосив повну боєготовність через запуск Китаєм балістичних ракет

Тайванське оборонне відомство виявило "численні хвилі обстрілів" починаючи з 6:50 ранку за місцевим часом у суботу, 28 вересня, з боку ракетних військ та армії Китаю у провінціях і регіонах Внутрішньої Монголії, Ганьсу, Цінхай та Сіньцзян. Вони розташовані щонайменше за 2000 км від острову.

"Тайванські збройні сили постійно відстежують відповідний розвиток подій, а сили протиповітряної оборони підтримують високий рівень пильності й посилили свою бойову готовність", - зазначається у заяві відомства.

У середу Китай заявив, що успішно провів рідкісний запуск міжконтинентальної балістичної ракети в напрямку Тихого океану.

Наступного дня Міноборони Тайваню забило на сполох через новий сплеск китайської військової активності навколо острова і навчань з бойовою стрільбою, звинувативши Пекін у використанні політики нестабільності. Китайські військові у відповідь заявили, що їхня діяльність навколо острову є "законною" та що навчання триватимуть надалі.

Міноборони Китаю не відповіло на дзвінки з проханням прокоментувати ситуацію в неробочий час.

Демократично керований Тайвань, який Китай вважає своєю територією, уважно стежить за китайськими військовими навчаннями, зважаючи на регулярну активність Пекіна навколо острова, але лише зрідка оприлюднює деталі того, що відбувається всередині КНР.