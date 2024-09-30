Тайвань объявил полную боеготовность из-за пуска Китаем баллистических ракет

Министерство обороны Тайваня объявило в воскресенье, 29 сентября, состояние боевой готовности после обнаружения "нескольких волн" ракетных пусков в глубине Китая.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Тайваньское оборонное ведомство обнаружило "многочисленные волны обстрелов" начиная с 6:50 утра по местному времени в субботу, 28 сентября, со стороны ракетных войск и армии Китая в провинциях и регионах Внутренней Монголии, Ганьсу, Цинхай и Синьцзян. Они расположены по меньшей мере в 2000 км от острова.
"Тайваньские вооруженные силы постоянно отслеживают соответствующее развитие событий, а силы противовоздушной обороны поддерживают высокий уровень бдительности и усилили свою боевую готовность", - отмечается в заявлении ведомства.
В среду Китай заявил, что успешно провел редкий запуск межконтинентальной баллистической ракеты в направлении Тихого океана.
На следующий день Минобороны Тайваня забило тревогу из-за нового всплеска китайской военной активности вокруг острова и учений с боевой стрельбой, обвинив Пекин в использовании политики нестабильности. Китайские военные в ответ заявили, что их деятельность вокруг острова является "законной" и что учения будут продолжаться в дальнейшем.
Минобороны Китая не ответило на звонки с просьбой прокомментировать ситуацию в нерабочее время.
Демократически управляемый Тайвань, который Китай считает своей территорией, внимательно следит за китайскими военными учениями, учитывая регулярную активность Пекина вокруг острова, но лишь изредка обнародует детали происходящего внутри КНР.
После поражения в 1940-х годах в гражданской войне коммунистам, тогдашний лидер китайской партии "Гоминьдан" и группа его приспешников бежали из страны на остров Тайвань, где сформировали китайское правительство в изгнании. С тех пор островное государство де-факто получило статус независимой страны.
Однако предыдущие и нынешнее коммунистическое правительство Китая считает Тайвань своей собственной территорией. После того, как в январе этого года выборы в островном государстве выиграл прозападный политик Лай Чинте, Пекин существенно усилил давление на Тайбэй.
Президент КНР Си Цзиньпин намерен завоевать Тайвань и аннексировать его в состав Китая.
Американская разведка установила, что Пекин хочет захватить Тайвань силой, но пока предпочитает мирное "воссоединение".
На днях Китай впервые в истории одновременно вывел в море все три своих авианосца.
Кроме того, Пекин осуждает продажу США оружия Тайваню, видя в этом нарушение принципа единого Китая.
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