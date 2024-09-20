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Продаж зброї США Тайваню: Пекін заявив про порушення принципу одного Китаю

Китай, П'ятниця 20 вересня 2024 10:14
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Продаж зброї США Тайваню: Пекін заявив про порушення принципу одного Китаю Фото: Пекін заявив про порушення принципу одного Китаю через продаж зброї США Тайваню (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Китай засудив продаж американської зброї Тайваню. Пекін угледів в цьому порушення принципу одного Китаю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Міноборони КНР Чжана Сяогана.

"Продажі американської зброї китайському регіону Тайвань серйозно порушують принцип одного Китаю. Ми виступаємо проти цього і висловили США рішучий протест", - сказав він.

Крім того, речник висунув обвинувачення в бік Тайваню в ескалації напруженості в однойменній протоці.

"Тайванське питання є першою червоною лінією в китайсько-американських відносинах, яку не можна перетинати. Ми закликаємо Сполучені Штати виконувати своє зобов’язання не підтримувати незалежність Тайваню та припинити його озброювати", - зазначив Сяоган.

Принцип одного Китаю

Принципу єдиного Китаю полягає в тому, що як Тайвань, так і материковий Китай є невіддільними частинами єдиного Китаю.

Принцип єдиного Китаю у формі, закріпленій "консенсусом 1992 року", є наразі офіційною позицією уряду КНР, та в різні періоди визнавався такою Республікою Китай, залежно від того, яка політична партія перебувала при владі.

Згідно з цим "консенсусом", обидва уряди визнали існування тільки однієї суверенної держави, що охоплює території материкового Китаю і Тайвань, але не вирішили який з двох урядів є законним урядом цієї держави.

Відносини США та Тайваню

У червні повідомлялось, що США схвалили продаж ракет та дронів для Тайваню на 360 млн доларів. Це має підвищити безпеку острова.

Крім цього, раніше Держдеп США схвалив продаж військового обладнання і запчастин для техніки Тайваню на суму близько 108 млн доларів.

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Сполучені Штати Америки Китай Тайвань
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