Тайвань оголосив повну боєготовність через запуск Китаєм балістичних ракет
Міністерство оборони Тайваню оголосило в неділю, 29 вересня, стан бойової готовності після виявлення "кількох хвиль" ракетних пусків у глибині Китаю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Тайванське оборонне відомство виявило "численні хвилі обстрілів" починаючи з 6:50 ранку за місцевим часом у суботу, 28 вересня, з боку ракетних військ та армії Китаю у провінціях і регіонах Внутрішньої Монголії, Ганьсу, Цінхай та Сіньцзян. Вони розташовані щонайменше за 2000 км від острову.
"Тайванські збройні сили постійно відстежують відповідний розвиток подій, а сили протиповітряної оборони підтримують високий рівень пильності й посилили свою бойову готовність", - зазначається у заяві відомства.
У середу Китай заявив, що успішно провів рідкісний запуск міжконтинентальної балістичної ракети в напрямку Тихого океану.
Наступного дня Міноборони Тайваню забило на сполох через новий сплеск китайської військової активності навколо острова і навчань з бойовою стрільбою, звинувативши Пекін у використанні політики нестабільності. Китайські військові у відповідь заявили, що їхня діяльність навколо острову є "законною" та що навчання триватимуть надалі.
Міноборони Китаю не відповіло на дзвінки з проханням прокоментувати ситуацію в неробочий час.
Демократично керований Тайвань, який Китай вважає своєю територією, уважно стежить за китайськими військовими навчаннями, зважаючи на регулярну активність Пекіна навколо острова, але лише зрідка оприлюднює деталі того, що відбувається всередині КНР.
Напруга між Китаєм і Тайванем
Після поразки в 1940-х роках у громадянській війні комуністам, тодішній лідер китайської партії "Гоміньдан" і група його поплічників вткали з країни на острів Тайвань, де сформували китайський уряд в екзилі. Відтоді острівна держава де-факто здобула статус незалежної країни.
Однак попередні та нинішній комуністичний уряд Китаю вважає Тайвань своєю власною територією. Після того, як у січні цього року вибори в острівній державі виграв прозахідний політик Лай Чінте, Пекін суттєво посилив тиск на Тайбей.
Президент КНР Сі Цзіньпін маж намір завоювати Тайвань й анексувати його до складу Китаю.
Американська розвідка встановила, що Пекін хоче захопити Тайвань силою, але поки що надає перевагу мирному "возз'єднанню".
Днями Китай уперше в історії одночасно вивів у море всі три свої авіаносці.
Крім того, Пекін засуджує продаж США зброї Тайвань, вбачаючи у цьому порушення принципу єдиного Китаю.
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