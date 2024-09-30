Тайвань объявил полную боеготовность из-за пуска Китаем баллистических ракет

Министерство обороны Тайваня объявило в воскресенье, 29 сентября, состояние боевой готовности после обнаружения "нескольких волн" ракетных пусков в глубине Китая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Тайваньское оборонное ведомство обнаружило "многочисленные волны обстрелов" начиная с 6:50 утра по местному времени в субботу, 28 сентября, со стороны ракетных войск и армии Китая в провинциях и регионах Внутренней Монголии, Ганьсу, Цинхай и Синьцзян. Они расположены по меньшей мере в 2000 км от острова.

"Тайваньские вооруженные силы постоянно отслеживают соответствующее развитие событий, а силы противовоздушной обороны поддерживают высокий уровень бдительности и усилили свою боевую готовность", - отмечается в заявлении ведомства.

В среду Китай заявил, что успешно провел редкий запуск межконтинентальной баллистической ракеты в направлении Тихого океана.

На следующий день Минобороны Тайваня забило тревогу из-за нового всплеска китайской военной активности вокруг острова и учений с боевой стрельбой, обвинив Пекин в использовании политики нестабильности. Китайские военные в ответ заявили, что их деятельность вокруг острова является "законной" и что учения будут продолжаться в дальнейшем.

Минобороны Китая не ответило на звонки с просьбой прокомментировать ситуацию в нерабочее время.

Демократически управляемый Тайвань, который Китай считает своей территорией, внимательно следит за китайскими военными учениями, учитывая регулярную активность Пекина вокруг острова, но лишь изредка обнародует детали происходящего внутри КНР.