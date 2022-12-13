Таймер може спрацювати і за два тижні. Як розміновують Херсонську область

"Такого масового і "смарт" замінування, як на Херсонщині, не було в жодному деокупованому місці нашої держави", - сказав він.

За його словами, в області можна просто підняти вазон з квітами і вибухне повністю вся будівля. А закладки, які робили загарбники, розраховані на 140-310 годин роботи.

"Тобто, наприклад, ставлять (таймер - ред.) на два тижня після деокупації, о 10 годині ранку. Це, наприклад, будівля чи районної, чи міської адміністрації, і вона вибухне. Знайти ці вибухові пристрої вкрай тяжко, тому що саме ці вибухові пристрої закладені або в підвальні приміщення, або між стіною і приміщенням", - сказав голова поліції.

Клименко зазначив, що при відкритті дверей може вибухнути протилежна частина будівлі. Так, наприклад, було з будівлею Нацполіції в Херсонській області.

"Невеликий ящик з тротилом, який просто стояв в підвалі. Дотримуючись правил безпеки, його не брали в руки, за 20-30 метрів його відтягнули і ми втратили кілька поверхів будівлі", - сказав він.

РБК-Україна повідомляло, що загарбники замінували будівлю Головного управління поліції Херсонської області, тому спеціалістам довелося її підірвати.

Як повідомлялося раніше, близько 30% території України потребує розмінування.

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