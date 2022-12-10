ua ru
Сб, 10 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Майже третина території України потребує розмінування, - МВС

Новость на русском →
Київ, Субота 10 грудня 2022 21:36
Майже третина території України потребує розмінування, - МВС Фото: третина території України потребує розмінування (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Близько 30% території України потребує розмінування. Багато регіонів забруднені снарядами, що не розірвалися, і встановленими мінами.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу міністерства внутрішніх справ.

"Наразі поліція забезпечила стабілізаційні заходи у 568 звільнених населених пунктах. Підрозділи ДСНС обстежили та очистили 76 га територій, вилучили понад 300 тисяч ВНП. Близько 30% території країни ще потребують розмінування", - заявили в МВС.

У поліції нагадали, що першими після військових на деокуповані території заходять поліцейські та ДСНС. Вони проводять стабілізаційні заходи: розмінують території, проводять зачистки, фіксують військові злочини та працюють із місцевим населенням.

"Війна – суцільне порушення прав людини. З початку повномасштабного вторгнення українці зіткнулися з тотальним насильством: вбивства, тортури, сексуальні злочини, полон, депортація, фільтрація, руйнація цивільної та критичної інфраструктури", - наголосили у міністерстві.

Раніше ми писали, що сьогодні, 10 грудня, військово-морські сили Румунії здійснили контрольований вибух військово-морської міни , що дрейфує біля берега Чорного моря.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство внутрішніх справ України Вторгнення Росії до України
NEWS
Мінус РСЗВ, танки та 370 окупантів: Генштаб назвав нові втрати РФ
Мінус РСЗВ, танки та 370 окупантів: Генштаб назвав нові втрати РФ
DAILY
Будинок до перемоги. Як працює модульне містечко Ірпеня та про що мріють його мешканці
Катерина Гончарова, Віталій Носач Будинок до перемоги. Як працює модульне містечко Ірпеня та про що мріють його мешканці