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Таїланд звинуватив Камбоджу в порушенні припинення вогню

Вівторок 29 липня 2025 05:28
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Таїланд звинуватив Камбоджу в порушенні припинення вогню Ілюстративне фото: військовослужбовці армії Камбоджі (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Армія Таїланду звинуватила військових Камбоджі у порушенні режиму припинення вогню, про яке країни домовилися в понеділок, 28 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Зазначається, що військові сутички з Камбоджею тривали до ранку вівторка, 29 липня, попри те, що з опівночі діяло досягнуте сторонами безумовне припинення вогню.

За словами речника Королівської армії Таїланду Вінтаї Сувара, після початку перемир’я надходили повідомлення про атаки з кількох місць.

Він звинуватив Камбоджу в провокуванні інцидентів. За його словами, ця країна "свідомо порушила угоду і навмисно підірвала взаємну довіру".

Вінтаї зазначив, що Таїланд був змушений вдатися до відповідних контрзаходів у межах свого законного права на самооборону.

За його словами, спільну зустріч командувачів армій, відповідальних за прикордонні райони Камбоджі та Таїланду, перенесено з 7:00 на 10:00 ранку.

На момент публікації Камбоджа офіційно не коментувала ситуацію.

Воєнне загострення між Таїландом і Камбоджею

24 липня на кордоні сталася стрілянина, внаслідок якої загинули військові обидвох країн.

На тлі ескалації конфлікту, армія Таїланду стягнула до кордону війська і вдарила по військових об'єктах Камбоджі.

Крім того, тайській армії вдалося зупинити прорив камбоджійських сил у районі провінції Трат.

У понеділок, 28 липня, в Малайзії країни домовилися про припинення вогню.

Це сталося після того, як президент США Дональд Трамп пригрозив обидвом сторонам підвищити мита на імпорт.

Обидві сторони звинувачують одна одну в провокуванні бойових дій, які забрали щонайменше 38 життів.

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