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Таиланд обвинил Камбоджу в нарушении прекращения огня

Вторник 29 июля 2025 05:28
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Таиланд обвинил Камбоджу в нарушении прекращения огня Иллюстративное фото: военнослужащие армии Камбоджи (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Армия Таиланда обвинила военных Камбоджи в нарушении режима прекращения огня, о котором страны договорились в понедельник, 28 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Отмечается, что военные столкновения с Камбоджей продолжались до утра вторника, 29 июля, несмотря на то, что с полуночи действовало достигнутое сторонами безусловное прекращение огня.

По словам представителя Королевской армии Таиланда Винтаи Сувара, после начала перемирия поступали сообщения об атаках из нескольких мест.

Он обвинил Камбоджу в провоцировании инцидентов. По его словам, эта страна "сознательно нарушила соглашение и намеренно подорвала взаимное доверие".

Винтаи отметил, что Таиланд был вынужден прибегнуть к ответным контрмерам в рамках своего законного права на самооборону.

По его словам, совместная встреча командующих армий, ответственных за приграничные районы Камбоджи и Таиланда, перенесена с 7:00 на 10:00 утра.

На момент публикации Камбоджа официально не комментировала ситуацию.

Военное обострение между Таиландом и Камбоджей

24 июля на границе произошла перестрелка, в результате которой погибли военные обеих стран.

На фоне эскалации конфликта, армия Таиланда стянула к границе войска и ударила по военным объектам Камбоджи.

Кроме того, тайской армии удалось остановить прорыв камбоджийских сил в районе провинции Трат.

В понедельник, 28 июля, в Малайзии страны договорились о прекращении огня.

Это произошло после того, как президент США Дональд Трамп пригрозил обеим сторонам повысить пошлины на импорт.

Обе стороны обвиняют друг друга в провоцировании боевых действий, которые унесли по меньшей мере 38 жизней.

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