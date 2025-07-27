Таїланд готовий до перемир'я з Камбоджею: названо умову

Конфлікт Таїланду з Камбоджею

Конфлікт між Камбоджею і Таїландом спалахнув 24 липня. Це сталося після стрілянини на кордоні, через яку загинули кілька тайських і камбоджійських солдатів.

На тлі загострення Таїланд розгорнув на кордоні підрозділи, що були озброєні українськими БМ "Оплот" і БТР-3Е. Було завдано авіаударів по військових Пномпеня. Також тайська армія відбила вторгнення камбоджійців у районі провінції Трат.

Президент США Дональд Трамп 26 провів телефонну розмову з лідерами Камбоджі та Таїланду. Він повідомив, що обидві сторони висловили готовність домовитися про припинення вогню.

Пізніше стало відомо, що армія Таїланду призупинила бойові дії. Проте причиною послужили не зусилля Трампа, а дуже сильні проливні дощі.

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