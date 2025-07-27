Таїланд готовий до перемир'я з Камбоджею: названо умову

Таїланд готовий до укладення перемир'я з Камбоджею, якщо побачить аналогічний намір від другої сторони.
Про це заявив виконувач обов'язків прем'єр-міністра Таїланду Пхумтхам Ветчаячай, передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Він подякував президенту США Дональду Трампу за його зусилля в питанні припинення вогню з Камбоджею.
"Таїланд, у принципі, згоден на припинення вогню, але хотів би бачити щирі наміри з боку Камбоджі", - зазначив він.
Ветчаячай також додав, що попросив Трампа передати камбоджійській стороні, що Таїланд хоче якнайшвидшого двостороннього діалогу для напрацювання заходів і процедур щодо припинення вогню та "остаточного мирного врегулювання конфлікту".
Конфлікт між Камбоджею і Таїландом спалахнув 24 липня. Це сталося після стрілянини на кордоні, через яку загинули кілька тайських і камбоджійських солдатів.
На тлі загострення Таїланд розгорнув на кордоні підрозділи, що були озброєні українськими БМ "Оплот" і БТР-3Е. Було завдано авіаударів по військових Пномпеня. Також тайська армія відбила вторгнення камбоджійців у районі провінції Трат.
Президент США Дональд Трамп 26 провів телефонну розмову з лідерами Камбоджі та Таїланду. Він повідомив, що обидві сторони висловили готовність домовитися про припинення вогню.
Пізніше стало відомо, що армія Таїланду призупинила бойові дії. Проте причиною послужили не зусилля Трампа, а дуже сильні проливні дощі.
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