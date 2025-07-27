UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Таїланд готовий до перемир'я з Камбоджею: названо умову

Ілюстративне фото: Таїланд готовий до перемир'я з Камбоджею (facebook.com)
Автор: Марія Рагуткіна

Таїланд готовий до укладення перемир'я з Камбоджею, якщо побачить аналогічний намір від другої сторони.

Про це заявив виконувач обов'язків прем'єр-міністра Таїланду Пхумтхам Ветчаячай, передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Він подякував президенту США Дональду Трампу за його зусилля в питанні припинення вогню з Камбоджею.

"Таїланд, у принципі, згоден на припинення вогню, але хотів би бачити щирі наміри з боку Камбоджі", - зазначив він.

Ветчаячай також додав, що попросив Трампа передати камбоджійській стороні, що Таїланд хоче якнайшвидшого двостороннього діалогу для напрацювання заходів і процедур щодо припинення вогню та "остаточного мирного врегулювання конфлікту".

Конфлікт Таїланду з Камбоджею

Конфлікт між Камбоджею і Таїландом спалахнув 24 липня. Це сталося після стрілянини на кордоні, через яку загинули кілька тайських і камбоджійських солдатів.

На тлі загострення Таїланд розгорнув на кордоні підрозділи, що були озброєні українськими БМ "Оплот" і БТР-3Е. Було завдано авіаударів по військових Пномпеня. Також тайська армія відбила вторгнення камбоджійців у районі провінції Трат.

Президент США Дональд Трамп 26 провів телефонну розмову з лідерами Камбоджі та Таїланду. Він повідомив, що обидві сторони висловили готовність домовитися про припинення вогню.

Пізніше стало відомо, що армія Таїланду призупинила бойові дії. Проте причиною послужили не зусилля Трампа, а дуже сильні проливні дощі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ТаїландКамбоджа