Не через Трампа? У Таїланді зупинили бої з Камбоджею з неочікуваної причини

Армія Таїланду призупинила бойові дії на кордоні з Камбоджею, де останніми днями спалахнув серйозний збройний конфлікт. Причиною призупинки боїв стали дуже сильні проливні дощі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на тайське видання The Nation .

Проте загальна ситуація поки що залишається нестабільною: обидві армії утримують позиції в районі конфлікту. Не виключається, що конфлікт може спалахнути з новою силою, як тільки погодні умови покращаться.

" Тимчасове припинення вогню, спричинене несприятливими погодними умовами, забезпечує короткий перепочинок як для військових, так і для гуманітарних працівників, які намагаються допомогти переміщеному населенню", - зазначило видання.

Видання також посилається на оперативний центр 2-ї армії збройних сил Таїланду. Військові підтвердили, що в зоні конфлікту вирують сильні зливи, які роблять неможливими активні бойові дії.

Конфлікт на кордоні Камбоджі та Таїланду

Конфлікт між Камбоджею та Таїландом спалахнув 24 липня після стрілянини на кордоні двох держав у районах стародавніх храмів. Стрілянина коштувала життя кільком тайським та камбоджійським солдатам. Обидві сторони не беруть на себе відповідальність за початок конфлікту.

Таїланд розгорнув на кордоні підрозділи, озброєні українськими БМ "Оплот" та БТР-3Е, а також завдав авіаударів по військових Пномпеня. Камбоджійці спробували атакувати провінцію Трат, але таїландська армія легко відбила вторгнення.

Перші ознаки примирення?

Президент США Дональд Трамп 26 липня заявив, що провів телефонну розмову з лідерами Камбоджі та Таїланду. За його словами, у Бангкоку та Пномпені нібито висловили готовність швидко домовитися про припинення вогню.

"Для мене було честю мати справу з обома країнами. Вони мають довгу та багату історію та культуру. Сподіваюся, вони будуть ладнати ще багато років. Коли все буде зроблено і настане мир, я з нетерпінням чекаю на укладення наших торгівельних угод з обома!", - написав з цього приводу Трамп.

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