Из-за тайфуна в Японии отменили более 160 рейсов

Железнодорожные компании также частично приостановили движение

В связи с приближением тайфуна "Шаньшань" в аэропортах Японии отменили 162 авиарейса. Об этом сообщает телеканал NHK.

Указано, что железнодорожные компании также частично приостановили движение на линиях в Чибе, Сайтаме, Токио, Канагаве, Сидзуоке. Граждан призывают уточнять информацию о движении поездов на сайтах компаний.

Отметим, данные национального метеорологического управления страны гласят, что в префектуре Тиба уже более 100 тысяч человек получили рекомендацию об эвакуации. Власти просят жителей подготовить дома к непогоде и проверить по карте, не попадает ли их дом в опасную зону. Ожидается, что тайфун достигнет пика и приблизится к районам Канто и Тохоку, которые находятся рядом с Токио, в ночь на 9 августа.

Напомним, как сообщало РБК-Украина ранее, японская авиакомпания All Nippon Airways из-за приближающегося мощного тайфуна сегодня, 8 августа, отменила более 40 рейсов. По данным метеорологов, циклон принесет проливные дожди и сильный ветер, порывы которого могут достигнуть 180 км/ч.

29 июля тайфун "Джондари" обрушился на центральные и западные регионы Японии. В эпицентре тайфуна скорость ветра достигала 144 км/ч. Тогда отменили более 140 внутренних авиарейсов. Также на некоторых железнодорожных направлениях было приостановлено движение поездов.