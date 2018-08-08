Через тайфун у Японії скасували понад 160 рейсів

Залізничні компанії також частково призупинили рух

У зв'язку із наближенням тайфуну "Шаньшань" ​​в аеропортах Японії скасували 162 авіарейси. Про це повідомляє телеканал NHK.

Зазначено, що залізничні компанії також частково призупинили рух на лініях у Чибі, Сайтамі, Токіо, Канагаві, Сідзуоці. Громадян закликають уточнювати інформацію про рух поїздів на сайтах компаній.

Відзначимо, дані національного метеорологічного управління країни свідчать, що в префектурі Тіба вже понад 100 тисяч осіб отримали рекомендацію про евакуацію. Влада просить жителів підготувати будинки до негоди і перевірити по карті, чи не потрапляє їхній будинок у небезпечну зону. Очікується, що тайфун досягне піку і наблизиться до районів Канто і Тохоку, які знаходяться поруч з Токіо, у ніч на 9 серпня.

Нагадаємо, як повідомляло РБК-Україна раніше, японська авіакомпанія All Nippon Airways через наближення потужного тайфуну сьогодні, 8 серпня, скасувала понад 40 рейсів. За даними метеорологів, циклон принесе проливні дощі і сильний вітер, пориви якого можуть досягти 180 км/год.

29 липня тайфун "Джондарі" обрушився на центральні і західні регіони Японії. В епіцентрі тайфуну швидкість вітру досягала 144 км/год. Тоді скасували понад 140 внутрішніх авіарейсів. Також на деяких залізничних напрямках було припинено рух поїздів.