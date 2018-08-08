В Японии из-за тайфуна отменили более 40 авиарейсов

По данным метеорологов, циклон принесет проливные дожди и сильный ветер

Японская авиакомпания All Nippon Airways из-за приближающегося мощного тайфуна сегодня, 8 августа, отменила более 40 рейсов. Об этом сообщает издание Еxpress.

Как сообщается, были отменены как международные, так и внутренние авиарейсы из токийского аэропорта Ханэда и аэропорта Нарита, который расположен в восточной части Большого Токио.

В свою очередь метеорологической службе Японии ожидают, что тайфун достигнет восточного и северо-восточного побережий Японии позже в среду.

Фото: в Японии ожидается мощный тайфун

По данным метеорологов, циклон принесет проливные дожди и сильный ветер, порывы которого могут достигнуть 180 км/ч.

Напомним, 29 июля тайфун Джондари" обрушился на центральные и западные регионы Японии.

В эпицентре тайфуна скорость ветра достигала 144 км/ч.

Из-за тайфуна отменили более 140 внутренних авиарейсов. Также на некоторых железнодорожных направлениях было приостановлено движение поездов.

Также отмечалось, что в результате тайфуна пострадали 23 человека.

Отметим, всего за последний месяц в Японии из-за стихийных бедствий погибли не менее 347 людей.

В результате оползней и наводнений, вызванных проливными дождями, на западе страны погибли 222 человека. Девять людей считаются пропавшими без вести.

Еще 125 человек умерли за месяц от небывалой жары. Также более 57 тысяч японцев обратились за медицинской помощью с симптомами теплового удара.