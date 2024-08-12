Північ Японії накрив тайфун, паралізувавши рух літаків та потягів

Японська авіакомпанія Japan Airlines скасувала 78 рейсів, а Nippon Airways - ще 8, при цьому очікується, що кількість скасованих рейсів може зрости.

Залізничне сполучення в префектурі також зазнало значних збоїв. Поки що національні швидкісні залізниці Тохоку Сінкансен, Ямагата Сінкансен та Акіта Сінкансен продовжують працювати, однак компанія JR East попереджає про можливі затримки та скасування рейсів. Місцеві залізничні лінії сьогодні вже частково припинили роботу.

Японські оператори автомагістралей також попереджають про можливе закриття деяких ділянок швидкісних трас через сильні дощі та ризик підтоплень.

Метеорологи очікують, що тайфун принесе рекордну кількість опадів, що може спричинити зсуви ґрунту, підтоплення та інші стихійні лиха. Вони рекомендують громадянам та туристам, які планують поїздки до регіону або з нього, уважно стежити за оновленнями ситуації.