Север Японии накрыл тайфун, парализовав движение самолетов и поездов

Масштабный тропический тайфун "Мария" значительно нарушил транспортное сообщение в префектуре Иватэ и других районах северо-восточной Японии. Сегодня отменены 86 рейсов, большинство из которых обычно соединяют регион Тохоку с Токио и Осакой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание NHK.
Японская авиакомпания Japan Airlines отменила 78 рейсов, а Nippon Airways - еще 8, при этом ожидается, что количество отмененных рейсов может возрасти.
Железнодорожное сообщение в префектуре также подверглось значительным сбоям. Пока национальные скоростные железные дороги Тохоку Синкансен, Ямагата Синкансен и Акита Синкансен продолжают работать, однако JR East предупреждает о возможных задержках и отмене рейсов. Местные железнодорожные линии сегодня частично уже прекратили работу.
Японские операторы автомагистралей также предупреждают о возможном закрытии некоторых участков скоростных трасс из-за сильных дождей и риска подтоплений.
Метеорологи ожидают, что тайфун принесет рекордное количество осадков, что может вызвать оползни, подтопление и другие стихийные бедствия. Они рекомендуют гражданам и туристам, которые планируют поездки в регион или из него, внимательно следить за обновлениями ситуации.
Стоит отметить, что тайфуны являются довольно частой проблемой для Японии. Специалисты говорят, что обычно высокий риск подобных метеорологических явлений приходится на лето и раннюю осень.
Одним из самых масштабных тайфунов в Японии произошел в 2019 году. Тайфун "Хагибис" повредил инфраструктуру и жилые здания, а также повлек за собой катастрофические разрушения на большей части восточных областей Японии.
Напомним, недавно премьер-министр Японии Фумио Кисида отменил свою поездку в страны Азии из-за угрозы землетрясения в Японии.
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