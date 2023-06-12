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На Таврійському напрямку ЗСУ за добу знищили близько 4 рот оккупантів

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Понеділок 12 червня 2023 23:43
На Таврійському напрямку ЗСУ за добу знищили близько 4 рот оккупантів Фото: українські військові (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Українські військові на Таврійському напрямі продовжують завдавати російським окупантам суттєвих втрат у живій силі та техніці. За добу противник втратив тут близько чотирьох рот убитими та пораненими.

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександр Тарнавський, передає РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

Як зазначив генерал, підрозділи ракетних військ та артилерії ЗСУ Таврійського напрямку протягом доби виконали 1431 вогневе завдання

"Втрати ворога вбитими та пораненими склали майже чотири роти", - розповів Тарнавський.

Крім того, 25 одиниць військової техніки військ РФ були знищені та пошкоджені. Серед них, зокрема:

  • 6 танків,
  • 5 одиниць БМП,
  • МТЛБ,
  • гаубиця 2С19 "Мста-С",
  • автомобільна техніка.

Крім того, бійці ЗСУ знищили склади з боєприпасами російських загарбників.

Просування ЗСУ на півдні України

Сили оборони України за тиждень під час ведення наступальної операції в Донецькому та Таврійському операційних районах деокупували сім населених пунктів, підтвердила ввечері 12 червня заступниця голови Міноборони Анни Маляр.

Вона також зазначила, що просування ЗСУ на цих напрямках склало 6,5 кілометрів, а площа взятої під контроль території становить 90 кілометрів квадратних.

Також повідомлялося, що на засіданні Ставки верховного головнокомандувача 12 червня, яку провів президент Володимир Зеленський, однією з тем обговорень стали успіхи ЗСУ на фронті.

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