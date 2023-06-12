На Таврическом направлении ВСУ за сутки уничтожили около 4 рот окупантов

Украинские военные на Таврическом направлении продолжают наносить российский оккупантам существенные потери в живой силе и технике. За сутки противник потерял тут около четырех рот убитыми и ранеными.

Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский, передает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram -канал.

Как отметил генерал, подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ Таврического направления в течение суток выполнили 1431 год огневой задачи.

"Потери врага убитыми и ранеными составили почти четыре роты", - рассказал Тарнавский.

Кроме того, 25 единиц военной техники войск РФ были уничтожены и повреждены. Среди них, в частности:

6 танков,

5 единиц БМП,

МТЛБ,

гаубица 2С19 "Мста-С",

автомобильная техника.

Кроме того, бойцы ВСУ уничтожили склады с боеприпасами российских захватчиков.

Продвижение ВСУ на юге Украины

Силы обороны Украины за неделю в ходе ведения наступательной операции в Донецком и Таврическом операционных районах деоккупировали семь населенных пунктов, подтвердила вечером 12 июня замглавы Минобороны Анны Маляр.

Она также отметила, что продвижение ВСУ на этих направлениях составило 6,5 километров, а площадь взятой под контроль территории составляет 90 километров квадратных.

Также сообщалось, что на заседании Ставки верховного главнокомандующегое 12 июня, которую провел президент Владимир Зеленский, одной из тем обсуждений стали успехи ВСУ на фронте.