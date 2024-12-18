"Таврія", яку ви не бачили: рамний універсал ЗАЗ-1701

Епоха останньої суто запорізької моделі авто давно минула, але дотепер автомобільна громадськість відкриває для себе маловідомі моделі "таврійського" сімейства. Сьогодні ми згадуємо машину цікавої концепції – так званий високий універсал на витривалому рамному шасі.

Свій заводський індекс ЗАЗ-1701 цей автомобіль отримав ще у 1994-му році, але так і не отримав путівки у конвеєрне життя. Хоча наявність офіційного імені говорить про його готовність до серійного випуску. Проте, тут немає провини розробників, адже машина вийшла справді перспективною.

Що таке високий універсал

То тільки зовні цей автомобіль здається трошки зміненою "Таврією", насправді відмінності між ними суттєві. Найголовніше те, що модель 1701 має раму – як потужний позашляховик чи справжня вантажівка. Власне, на шасі вантажного варіанту "Таврії" вона і була створена. Точніше, за основу взяли модель ЗАЗ-1306, фактично багатоцільове шасі з класичною лонжеронною рамою, створене придворним ательє ЗАЗу – НТЦ "ЗАЗ-автотехніка" для цілої лінійки вантажівок на основі "Таврії". Але про все по черзі.

Назва високий універсал для моделі ЗАЗ-1701 дещо умовна. Самі творці називали її тридверним універсалом. Що цілком природньо, бо в неї є два ряди сидінь і великий багажник в одному об’єм з салоном. Також їй би підійшло народне прізвисько "пиріжок" чи "каблучок", яким нагороджували компактні багатофункціональні фургончики, створені на базі легкових моделей.

Високий дах у продовженій задній частині кузова змінив машину не тільки візуально вона – вона перейшла в іншу категорію за функціоналом. На її базі можна було випускати вантажо-пасажирський варіант із зйомними сидіннями, туристичну модифікацію на типу мінікемпера, вантажний міні-фургон тощо.

Яким був ЗАЗ-1701

Коли вже так, то стає ясно, що з стандартної "Таврії" таку універсальну машину не сконструювати: кузов має бути більш міцним, та й колісну базу, зрозуміло що без додаткових заходів не продовжити. Такий собі базовий прототип був готовий у конструкторів НТЦ "ЗАЗ-автотехніка" – Науково-технічного центру, партнеру АвтоЗАЗу з розробки різноманітних модифікацій на базі серійної продукції Запорізького автозаводу.

Власне, зазначене підприємство ще у 1990 році запроектувало кілька міні-вантажівок на основі "Таврії". Всі вони базувались на шасі з індексом ЗАЗ-1306, яке мало вигляд передньої частини хетчбека із інтегрованою ззаду класичною лонжеронною рамою, що тягнулася від кабіни назад. Відстань між осями (колісна база) у порівнянні із хетчем збільшилася на 127 мм, плюс важлива зміна – залежна задня підвіска на повздовжніх ресорах. Така конструкція була дещо важче сама по собі (плюс 15 кг), проте дозволяла збільшити вантажопідйомність на 100 кг, а ще віднімала менше простору у багажному відсіку.

На даному шасі у 1993-94 рр. і створили зазначений високий універсал ЗАЗ-1701. Цікаво, що спочатку він мав багажник з стандартним заднім бортом хетчбека, проте скоро задок допрацювали, опустивши проріз задньої ляди до самої підлоги. Кузов при цьому міцність не втратив (спасибі рамі!), а завантажувати багажник/фургон стало зручніше. Працівники НТЦ пригадують, що один з дослідних екземплярів 1701 вони успішно експлуатували протягом п’яти років.

Коротко

Той запорізький універсал із високим дахом вийшов на рідкість цікавим – багатофункціональним і недорогим, плюс раціональним з точки зору серійного виробництва. Але, на жаль, машина залишилася тільки у кількох екземплярах, виготовлених у дослідному цеху НТЦ. То були роки змін та економічних проблем, і величезний на той час завод ЗАЗ орієнтувався на масові і затребувані тоді "Таврії" і "Славути", а займатися їх нішевими версіями не мав змоги.