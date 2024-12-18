"Таврия", которую вы не видели: рамный универсал ЗАЗ-1701

Эпоха последней сугубо запорожской модели авто давно прошла, но до сих пор автомобильная общественность открывает для себя малоизвестные модели "таврийского" семейства. Сегодня мы вспоминаем машину интересной концепции - так называемый высокий универсал на выносливом рамном шасси.

Свой заводской индекс ЗАЗ-1701 этот автомобиль получил еще в 1994-м году, но так и не получил путевку в конвейерную жизнь. Хотя наличие официального имени говорит о его готовности к серийному выпуску. Тем не менее, здесь нет вины разработчиков, ведь машина получилась действительно перспективной.

Что такое высокий универсал

То только внешне этот автомобиль кажется немножко измененной "Таврией", на самом деле отличия между ними существенные. Самое главное то, что модель 1701 имеет раму - как мощный внедорожник или настоящий грузовик. Собственно, на шасси грузового варианта "Таврии" она и была создана. Точнее, за основу взяли модель ЗАЗ-1306, фактически многоцелевое шасси с классической лонжеронной рамой, созданное придворным ателье ЗАЗа - НТЦ "ЗАЗ-автотехника" для целой линейки грузовиков на основе "Таврии". Но обо всем по порядку.

Название высокий универсал для модели ЗАЗ-1701 несколько условно. Сами создатели называли ее трехдверным универсалом. Что вполне естественно, так как у нее есть два ряда сидений и большой багажник в одном объеме с салоном. Также ей бы подошло народное прозвище "пирожок" или "каблучок", которым награждали компактные многофункциональные фургончики, созданные на базе легковых моделей.

Высокая крыша в удлиненной задней части кузова изменила машину не только визуально - она перешла в другую категорию по функционалу. На ее базе можно было выпускать грузо-пассажирский вариант со съемными сиденьями, туристическую модификацию на типа мини-кемпера, грузовой мини-фургон и т.д.

Каким был ЗАЗ-1701

Раз уж так, то становится ясно, что из стандартной "Таврии" такую универсальную машину не сконструировать: кузов должен быть более прочным, да и колесную базу, понятно что без дополнительных мер не продлить. Такой себе базовый прототип был готов у конструкторов НТЦ "ЗАЗ-автотехника" - Научно-технического центра, партнера АвтоЗАЗа по разработке различных модификаций на базе серийной продукции Запорожского автозавода.

Собственно, указанное предприятие еще в 1990 году запроектировало несколько мини-грузовиков на основе "Таврии". Все они базировались на шасси с индексом ЗАЗ-1306, которое имело вид передней части хэтчбека с интегрированной сзади классической лонжеронной рамой, которая тянулась от кабины назад. Расстояние между осями (колесная база) по сравнению с хэтчем увеличилось на 127 мм, плюс важное изменение - зависимая задняя подвеска на продольных рессорах. Такая конструкция была несколько тяжелее сама по себе (плюс 15 кг), однако позволяла увеличить грузоподъемность на 100 кг, а еще отнимала меньше пространства в багажном отсеке.

На данном шасси в 1993-94 гг. и создали указанный высокий универсал ЗАЗ-1701. Интересно, что изначально он имел багажник со стандартным задним бортом хэтчбека, однако скоро задок доработали, опустив прорезь задней створки до самого пола. Кузов при этом прочность не потерял (спасибо раме!), а загружать багажник/фургон стало удобнее. Работники НТЦ вспоминают, что один из опытных экземпляров 1701 они успешно эксплуатировали в течение пяти лет.

Коротко

Тот запорожский универсал с высокой крышей получился на редкость интересным - многофункциональным и недорогим, плюс рациональным с точки зрения серийного производства. Но, к сожалению, машина осталась только в нескольких экземплярах, изготовленных в опытном цехе НТЦ. То были годы перемен и экономических проблем, и огромный на то время завод ЗАЗ ориентировался на массовые и востребованные тогда "Таврии" и "Славуты", а заниматься их нишевыми версиями не имел возможности.