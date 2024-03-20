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Taurus матиме значний вплив на здатність України захистити себе, - глава МЗС Польщі

Фото: голова МЗС Польщі Радослав Сікорський (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Постачання далекобійних ракет Taurus матиме значний вплив на здатність України захистити себе.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на BR24.

Він підтримав Україну в її прагненні отримати Taurus і звинуватив Німеччину в нерішучості під час постачання нових систем озброєння в зону бойових дій.

"Постачання ракет Taurus з дальністю дії 500 кілометрів матиме значний вплив на здатність України захистити себе", - сказав Сікорський.

Він зазначив, що завдяки крилатим ракетам інших країн українці вже переконали росіян перемістити свої бази матеріально-технічного постачання, такі як склади боєприпасів, далеко за лінію фронту.

"А німецькі ракети змусять їх відійти ще далі", - наголосив міністр. 

Taurus для України

Україна ще минулого року попросила у Німеччини далекобійні ракети Taurus, які здатні знищувати цілі на відстані 500 кілометрів.

Проте Берлін цурається передачі. Сам канцлер Німеччини Олаф Шольц виступає проти – він пояснював це тим, що для таких поставок нібито потрібна буде присутність німецьких солдатів на місцях.

Також Шольц заявляв про те, що у разі надання Силам оборони України Taurus ракети "при неправильному використанні" можуть вдарити по одній із цілей у Москві.

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