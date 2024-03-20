Taurus окажет значительное влияние на способность Украины защитить себя, - глава МИД Польши

Он поддержал Украину в ее стремлении получить Taurus и обвинил Германию в нерешительности при поставках новых систем вооружения в зону боевых действий.

"Поставка ракет Taurus с дальностью действия 500 километров окажет значительное влияние на способность Украины защитить себя", - сказал Сикорский.

Он отметил, что благодаря крылатым ракетам других стран украинцы уже убедили россиян переместить свои базы материально-технического снабжения, такие как склады боеприпасов, далеко за линию фронта.

"А немецкие ракеты заставят их отойти еще дальше", - подчеркнул министр.

Taurus для Украины

Украина еще в прошлом году попросила у Германии дальнобойные ракеты Taurus, которые способны уничтожать цели на расстоянии до 500 километров.

Однако Берлин отказывается от передачи. Сам канцлер Германии Олаф Шольц выступает против - он объяснял это тем, что для таких поставок якобы нужно будет присутствие немецких солдат на местах.

Также Шольц заявлял о том, что в случае предоставления Силам обороны Украины Taurus ракеты "при неправильном использовании" могут ударить по одной из целей в Москве.

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