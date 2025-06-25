Татуювання - шкідливі чи ні? Розвіяно 5 головних міфів, у які досі всі вірять

Попри популярність татуювань, навколо них досі існує багато хибних уявлень. Дехто вважає, що тату не шкодить здоров’ю та піддається повному видаленню.
РБК-Україна повідомляє про найпоширеніші міфи про татуювання та чому в них не варто вірити.
Дерматолог Соломія Винник розповіла, що насправді татуювання - це медичне втручання. Голка проникає в дерму, що може викликати дерматити або навіть інфекції.
Невідповідна гігієна, нестерильне обладнання чи недотримання догляду після процедури можуть призвести до:
Чорнила можуть викликати алергію навіть через роки після нанесення. Найчастіше це стосується червоних, жовтих або синіх пігментів.
Фарби містять метали та інші хімічні речовини, які можуть:
Неправильний догляд може призвести до:
Це теж міф, адже алергічні реакції можливі навіть на натуральні барвники. Реакція може зʼявитися і через роки після нанесення.
Найчастіше реакції виникають на червону, жовту або синю фарби, рідше - на чорну.
Симптоми алергії:
Насправді ні, адже при хронічних шкірних хворобах - тату в зоні ураження або в період загострення може викликати нові висипання (феномен Кебнера).
Шкіра підходить для тату коли:
Це теж не правда, адже можливі відкладені реакції через тижні або місяці. Особливо у людей з атопічним дерматитом, екземою та псоріазом.
Зміни в імунітеті чи гормональному фоні (стрес, хвороби, вагітність) можуть спровокувати реакцію навіть на вже загоєне татуювання.
Сонце, лазерне видалення або певні ліки можуть викликати алергію на пігмент, що був до того "спокійним".
Тому важливо:
Про це часто говорять майстри, щоб нав'язати свої послуги. Однак, насправді лазерне видалення може спричинити рубцювання, а деякі фарби навіть змінювати колір або спричинити опік.
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При написанні матеріалу використовувались такі джерела: Instagram-сторінка дерматолога Соломії Винник та сайт Derm.net.