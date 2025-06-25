Татуювання - шкідливі чи ні? Розвіяно 5 головних міфів, у які досі всі вірять

Татуювання - це просто косметика, без впливу на шкіру

Дерматолог Соломія Винник розповіла, що насправді татуювання - це медичне втручання. Голка проникає в дерму, що може викликати дерматити або навіть інфекції.

Невідповідна гігієна, нестерильне обладнання чи недотримання догляду після процедури можуть призвести до:

бактеріальних інфекцій

гепатиту B і C

ВІЛ

Чорнила можуть викликати алергію навіть через роки після нанесення. Найчастіше це стосується червоних, жовтих або синіх пігментів.

Фарби містять метали та інші хімічні речовини, які можуть:

накопичуватись у лімфатичних вузлах

змінюватись під впливом сонця чи МРТ

викликати хронічне подразнення

Неправильний догляд може призвести до:

рубців

запалень

поганого вигляду татуювання

Гіпоалергенні фарби - безпечні

Це теж міф, адже алергічні реакції можливі навіть на натуральні барвники. Реакція може зʼявитися і через роки після нанесення.

Найчастіше реакції виникають на червону, жовту або синю фарби, рідше - на чорну.

Симптоми алергії:

свербіж, почервоніння, набряк навколо тату

висип, схожий на кропив’янку чи екзему

лущення шкіри, утворення пухирів

хронічне запалення в зоні татуювання (може триматися місяцями)

Тату можна робити на будь-якій шкірі

Насправді ні, адже при хронічних шкірних хворобах - тату в зоні ураження або в період загострення може викликати нові висипання (феномен Кебнера).

Шкіра підходить для тату коли:

здорова, без висипів, пошкоджень і алергій

не надто суха або зневоднена

без відкритих ран або подразнень

Якщо немає алергії одразу - її не буде ніколи

Це теж не правда, адже можливі відкладені реакції через тижні або місяці. Особливо у людей з атопічним дерматитом, екземою та псоріазом.

Зміни в імунітеті чи гормональному фоні (стрес, хвороби, вагітність) можуть спровокувати реакцію навіть на вже загоєне татуювання.

Сонце, лазерне видалення або певні ліки можуть викликати алергію на пігмент, що був до того "спокійним".

Тому важливо:

робити пробу на фарбу (тест на невеликій ділянці шкіри)

наносити татуювання тільки в сертифікованих майстрів

уважно спостерігати за шкірою після процедури - навіть якщо спершу все добре

Лазер повністю видаляє тату без наслідків для шкіри

Про це часто говорять майстри, щоб нав'язати свої послуги. Однак, насправді лазерне видалення може спричинити рубцювання, а деякі фарби навіть змінювати колір або спричинити опік.