Татуировки - вредны или нет? Развеяно 5 главных мифов, в которые до сих пор все верят

Несмотря на популярность татуировок, вокруг них до сих пор существует много ложных представлений. Некоторые считают, что тату не вредит здоровью и поддается полному удалению.
РБК-Украина сообщает о самых распространенных мифах о татуировках и почему в них не стоит верить.
Дерматолог Соломия Винник рассказала, что на самом деле татуировка - это медицинское вмешательство. Игла проникает в дерму, что может вызвать дерматиты или даже инфекции.
Несоответствующая гигиена, нестерильное оборудование или несоблюдение ухода после процедуры могут привести к:
Чернила могут вызвать аллергию даже спустя годы после нанесения. Чаще всего это касается красных, желтых или синих пигментов.
Краски содержат металлы и другие химические вещества, которые могут:
Неправильный уход может привести к:
Это тоже миф, ведь аллергические реакции возможны даже на натуральные красители. Реакция может появиться и спустя годы после нанесения.
Чаще всего реакции возникают на красную, желтую или синюю краски, реже - на черную.
Симптомы аллергии:
На самом деле нет, ведь при хронических кожных болезнях - тату в зоне поражения или в период обострения может вызвать новые высыпания (феномен Кебнера).
Кожа подходит для тату когда:
Это тоже не правда, ведь возможны отложенные реакции через недели или месяцы. Особенно у людей с атопическим дерматитом, экземой и псориазом.
Изменения в иммунитете или гормональном фоне (стресс, болезни, беременность) могут спровоцировать реакцию даже на уже зажившую татуировку.
Солнце, лазерное удаление или определенные лекарства могут вызвать аллергию на пигмент, который был до того "спокойным".
Поэтому важно:
Об этом часто говорят мастера, чтобы навязать свои услуги. Однако, на самом деле лазерное удаление может вызвать рубцевание, а некоторые краски даже менять цвет или вызвать ожог.
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При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница дерматолога Соломии Винник и сайт Derm.net.