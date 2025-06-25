Татуировки - вредны или нет? Развеяно 5 главных мифов, в которые до сих пор все верят

Татуировка - это просто косметика, без воздействия на кожу

Дерматолог Соломия Винник рассказала, что на самом деле татуировка - это медицинское вмешательство. Игла проникает в дерму, что может вызвать дерматиты или даже инфекции.

Несоответствующая гигиена, нестерильное оборудование или несоблюдение ухода после процедуры могут привести к:

бактериальным инфекциям

гепатиту B и C

ВИЧ

Чернила могут вызвать аллергию даже спустя годы после нанесения. Чаще всего это касается красных, желтых или синих пигментов.

Краски содержат металлы и другие химические вещества, которые могут:

накапливаться в лимфатических узлах

изменяться под воздействием солнца или МРТ

вызывать хроническое раздражение

Неправильный уход может привести к:

рубцам

воспалениям

плохому виду татуировки

Гипоаллергенные краски - безопасны

Это тоже миф, ведь аллергические реакции возможны даже на натуральные красители. Реакция может появиться и спустя годы после нанесения.

Чаще всего реакции возникают на красную, желтую или синюю краски, реже - на черную.

Симптомы аллергии:

зуд, покраснение, отек вокруг тату

сыпь, похожая на крапивницу или экзему

шелушение кожи, образование волдырей

хроническое воспаление в зоне татуировки (может держаться месяцами)

Тату можно делать на любой коже

На самом деле нет, ведь при хронических кожных болезнях - тату в зоне поражения или в период обострения может вызвать новые высыпания (феномен Кебнера).

Кожа подходит для тату когда:

здоровая, без высыпаний, повреждений и аллергий

не слишком сухая или обезвоженная

без открытых ран или раздражений

Если нет аллергии сразу - ее не будет никогда

Это тоже не правда, ведь возможны отложенные реакции через недели или месяцы. Особенно у людей с атопическим дерматитом, экземой и псориазом.

Изменения в иммунитете или гормональном фоне (стресс, болезни, беременность) могут спровоцировать реакцию даже на уже зажившую татуировку.

Солнце, лазерное удаление или определенные лекарства могут вызвать аллергию на пигмент, который был до того "спокойным".

Поэтому важно:

делать пробу на краску (тест на небольшом участке кожи)

наносить татуировки только у сертифицированных мастеров

внимательно наблюдать за кожей после процедуры - даже если изначально все хорошо

Лазер полностью удаляет тату без последствий для кожи

Об этом часто говорят мастера, чтобы навязать свои услуги. Однако, на самом деле лазерное удаление может вызвать рубцевание, а некоторые краски даже менять цвет или вызвать ожог.