Підозрюють експосадовців ЗСУ: САП викрила корупційну схему при розробці системи "Дзвін"

Правоохоронці викрили масштабне розкрадання 246 мільйонів гривень під час розробки системи "Дзвін" для Збройних Сил України. Підозрюють експосадовців ЗСУ, зокрема генералів і полковників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру .

САП та НАБУ викрили масштабну корупційну схему у сфері оборони, яка призвела до втрат державного бюджету понад 246 млн гривень. Схема стосується розкрадання коштів під час створення автоматизованої системи Центру оперативного керівництва Збройними Силами України "Дзвін".

Джерела РБК-Україна в правоохоронних органах зазначили, що підозри повідомили колишньому заступнику начальника Генштабу ЗСУ Радіону Тимошенку та ексначальнику військ зв'язку ЗСУ Володимиру Рапку.

Викриття масштабної корупційної схеми

За даними слідства, у 2016 році Міністерство оборони уклало контракт на розробку цієї системи з приватним товариством, яке не мало досвіду в створенні військових систем управління та спеціалізованого програмного забезпечення.

За чотири роки технічне завдання на побудову системи було змінено 13 разів, що дозволило збільшити вартість робіт на 300 млн гривень, водночас функціонал системи зменшився в десятки разів. Тільки на безпідставне коригування документації витратили понад 115 млн гривень.

Розроблена система виявилась неспроможною відповідати вимогам технічного завдання: вона не сумісна з протоколами НАТО і не інтегрується з іншими військовими системами. У ході слідства детективи і прокурори зіткнулися зі спробами завадити розслідуванню, коли учасники схеми почали приховувати ключову документацію.

Після початку розслідування спробували пришвидшити роботу та навіть безкоштовно модернізували систему, щоб вона більше нагадувала початкову концепцію, однак через серйозні помилки в архітектурі система "Дзвін" не підлягає доопрацюванню.

Підозрювані у розкраданні на оборонному проєкті

Серед підозрюваних у справі:

колишній заступник начальника Генерального штабу ЗСУ, генерал-лейтенант;

ексначальник військ зв'язку ЗСУ, генерал-майор;

ексначальник Управління розвитку автоматизації Генерального штабу ЗСУ, полковник;

директор приватного товариства, головний виконавець контракту.

Їхні дії кваліфіковані за ч. 5 ст. 191 КК України. Досудове розслідування триває.

Згідно з ч. 1 ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою до того, як її вину буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.