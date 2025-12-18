"Татнефть", "Русснефть" і не тільки. Британія ввела новий пакет санкцій проти РФ

Санкції Британії проти РФ

Нагадаємо, у жовтні цього року британський уряд розширив санкційний список проти Росії, додавши ще 40 компаній і фізичних осіб, серед яких великі енергетичні підприємства, банки та посередники, що допомагали Кремлю обходити обмеження. Зазначається, що порушення санкційного режиму у Британії може вважатися кримінальним злочином.

Також Британія 4 грудня оголосила про нові масштабні санкції, спрямовані проти російської військової розвідки. Під санкції потрапила як сама розвідка, так і 11 її представників, пов'язаних з війною в Україні та подіями 2018 року.

Також нещодавно Велика Британія ввела санкції проти осіб та організацій, причетних до депортації українських дітей.

До списку потрапили мати лідера Чечні Рамзана Кадирова Аймані Кадирова та Фонд Ахмата Кадирова, який організовує табори перевиховання і мілітаризації дітей. Загалом санкції торкнулися восьми осіб і трьох організацій, пов’язаних із Кремлем.