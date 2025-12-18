"Татнефть", "Русснефть" и не только. Британия ввела новый пакет санкций против РФ

Санкции Британии против РФ

Напомним, в октябре этого года британское правительство расширило санкционный список против России, добавив еще 40 компаний и физических лиц, среди которых крупные энергетические предприятия, банки и посредники, которые помогали Кремлю обходить ограничения. Отмечается, что нарушение санкционного режима в Британии может считаться уголовным преступлением.

Также Британия 4 декабря объявила о новых масштабных санкциях, направленных против российской военной разведки. Под санкции попала как сама разведка, так и 11 ее представителей, связанных с войной в Украине и событиями 2018 года.

Также недавно Великобритания ввела санкции против лиц и организаций, причастных к депортации украинских детей.

В список попали мать лидера Чечни Рамзана Кадырова Аймани Кадырова и Фонд Ахмата Кадырова, который организует лагеря перевоспитания и милитаризации детей. В целом санкции коснулись восьми человек и трех организаций, связанных с Кремлем.