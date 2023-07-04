У Татарстані збираються виробляти іранські "Шахеди", - ЗМІ

Повідомляється, що підготовка до виробництва БПЛА йде у особливій економічній зоні (ОЕЗ) "Алабуга" у Татарстані. Наразі комплектуючі для безпілотників постачають із Ірану, а в "Алабузі" готові вироби просто збирають.

При цьому протягом 2-3 років РФ хоче замістити значну частину компонентів, навчити людей та організувати технологічний процес переважно самотужки.

За даними розслідування, загальна вартість проєкту оцінюється в 115-130 млрд рублів (1,28-1,45 млрд доларів).

Додамо, що керівництво РФ офіційно не визнає закупівлі безпілотників з Ірану, тому дрони у внутрішній документації називають "човнами", а Іран - "Білоруссю".

Журналісти вважають, що адміністрація "Алабуги" погодилася на проєкт з виробництва дронів, щоб компенсувати втрати від санкцій та "відкупитися" від вимог щодо мобілізації частини співробітників, ставши виконавцем оборонного замовлення.

Наголошується, що значну частину фінансів міг дати голова банку "ВТБ" Андрій Костін. Про це також побічно може говорити запуск "ВТБ" сервісу грошових переказів до Ірану у грудні 2022 року та відкриття офісу банку в країні, про яке стало відомо у травні 2023 року.

Повідомляється, що у виробництві можуть брати участь компанії "Альбатрос", "АвіатестАеро", SuperCam та "Алабуга". Всі вони пов'язані не лише з виробництвом дронів, а й з особливою економічною зоною. Питання стосуються виробництва бойових дронів та їх окремих частин.

Постачання іранської зброї до Росії

Росія використовує іранські дрони для завдання ударів по території України. Захід неодноразово заявляв, що Росія домовилася з Тегераном про постачання безпілотників, але Москва та Іран довгий час всіляко відкидали ці звинувачення.

Після надання реальних доказів застосування РФ дронів іранського виробництва Тегеран змінив позицію та визнав свою причетність.

Британська розвідка повідомляла, що РФ перейшла від отримання невеликих іранських партій дронів повітряним транспортом на великі партії за допомогою кораблів з Ірану через Каспійське море.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.