У Татарстані помітили невідомі дрони: у Казані закривали аеропорти (відео)
Невідомі дрони помітили у російській республіці Татарстан зранку 31 травня. У Казані вмикали сирену і закривали аеропорти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Astra.
Жителі Татарстану публікували у мережі фото та відео з безпілотниками.
У Казані вмикали сирену повітряної тривоги. Там також обмежували роботу аеропортів, рейси направляли у Самару.
Також росЗМІ зазначали, що у Казані евакуювали персонал деяких підприємств. У мережі повідомляли, що вибухи чули в районі заводу "Казаньоргсинтез".
Варто додати, що відстань від Казані до території України становить понад 1200 кілометрів.
Нагадаємо, що вибухи цієї ночі чули також у Краснодарському краї Росії. Росіяни заявили про нібито масовану атаку, а губернатор російського регіону заявив, що "постраждала інфраструктура нафтобази".
У мережі повідомляли, що нібито була атакована нафтобаза у порту "Кавказ". За словами росіян, горіли три цистерни з нафтопродуктами.
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