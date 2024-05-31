У Татарстані помітили невідомі дрони: у Казані закривали аеропорти (відео)

Невідомі дрони помітили у російській республіці Татарстан зранку 31 травня. У Казані вмикали сирену і закривали аеропорти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Astra.

Жителі Татарстану публікували у мережі фото та відео з безпілотниками. У Казані вмикали сирену повітряної тривоги. Там також обмежували роботу аеропортів, рейси направляли у Самару. Також росЗМІ зазначали, що у Казані евакуювали персонал деяких підприємств. У мережі повідомляли, що вибухи чули в районі заводу "Казаньоргсинтез". Варто додати, що відстань від Казані до території України становить понад 1200 кілометрів.