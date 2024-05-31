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У Краснодарському краї РФ після "відбиття" атаки БПЛА горіла нафтобаза: відео

П'ятниця 31 травня 2024 04:30
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У Краснодарському краї РФ після "відбиття" атаки БПЛА горіла нафтобаза: відео Фото: Пожежа на нафтобазі У Красноярському краї РФ (t.me/astrapress)
Автор: Вадим Ребрина

У Темрюкському районі Краснодарського краю після атаки БПЛА загорілися три цистерни з нафтопродуктами на нафтобазі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РИА Новости, Кримський вітер і ASTRA.

Пропагандисти з РИА Новости, як завжди, написали, що "масовану" атаку "відбито", постраждалих і руйнувань нібито немає.

Разом з тим, губернатор, слова якого наводить ASTRA, заявив, що у Темрюкському районі краю "від повітряного удару постраждала інфраструктура нафтобази". За його словами, пошкоджені та горять 3 цистерни з нафтопродуктами, також є постраждалі серед робітників нафтобази, їм надають медичну допомогу, решту евакуйовано.

Кримський вітер пише, що нафтобаза розташована у порту "Кавказ". З цієї нафтобази надходило паливо для російських окупантів у Криму та на захоплених територіях Херсонської та Запорізької областей.

У Краснодарському краї РФ після &quot;відбиття&quot; атаки БПЛА горіла нафтобаза: відео

О 4:17 канал повідомив про повторні звуки вибухів у районі порту.

Атаки на НПЗ у Росії

Останнім часом Україна зосередилася на атаках дронами нафтопереробної інфраструктури РФ, яка використовується у війні проти України.

Останній випадок: в ніч на 19 травня українські захисники атакували військовий аеродром та нафтопереробний завод у Краснодарському краї, а також нафтобазу у Ленінградській області.

За оцінками Пентагону, атаки українських безпілотників по російській енергоінфраструктурі вивели з ладу 14% нафтопереробних потужностей країни і призвели до зростання внутрішніх цін на паливо.

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