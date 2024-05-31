В Татарстане заметили неизвестные дроны: в Казани закрывали аэропорты (видео)

Неизвестные дроны были замечены в российской республике Татарстан утром 31 мая. В Казани включали сирену и закрывали аэропорты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Astra.

Жители Татарстана публиковали в сети фото и видео с беспилотниками. В Казани включали сирену воздушной тревоги. Там также ограничивали работу аэропортов, рейсы направлялись в Самару. Также росСМИ отмечали, что в Казани был эвакуирован персонал некоторых предприятий. В сети сообщали, что взрывы слышали в районе завода "Казаньоргсинтез". Следует добавить, что расстояние от Казани до территории Украины составляет более 1200 км.