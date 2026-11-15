У Татарстані після атаки дронів палає один з найбільших нафтохімічних заводів Росії

Мешканці Нижньокамська повідомляють про удар по одному з підприємств міста, імовірно, по "Нижньокамськнафтохіму". На відео видно пожежу, а атака, за словами очевидців, тривала й після першого удару.

Офіційних даних про наслідки атаки російська влада поки не оприлюднювала.

"Нижньокамськнафтохім" входить до холдингу "Сибур" і є одним з найбільших нафтохімічних підприємств не лише Росії, а й світу. Завод виробляє синтетичні каучуки та пластики.

У 2025 році підприємство випустило 3 млн тонн нафтохімічної продукції. Новий комплекс ЕП-600 здатен виробляти до 600 тисяч тонн етилену на рік.