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У Татарстані після атаки дронів палає один з найбільших нафтохімічних заводів Росії

05:47 15.11.2026 Нд
1 хв
aimg Катерина Коваль
Фото: рятувальники МНС Росії (росЗМІ)

У ніч на 15 листопада дрони атакували місто Нижньокамськ у Татарстані, після удару на одному з підприємств спалахнула пожежа. За попередніми даними, під удар потрапив "Нижньокамськнафтохім", один з найбільших нафтохімічних заводів Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINT-канали.

Мешканці Нижньокамська повідомляють про удар по одному з підприємств міста, імовірно, по "Нижньокамськнафтохіму". На відео видно пожежу, а атака, за словами очевидців, тривала й після першого удару.

Офіційних даних про наслідки атаки російська влада поки не оприлюднювала.

"Нижньокамськнафтохім" входить до холдингу "Сибур" і є одним з найбільших нафтохімічних підприємств не лише Росії, а й світу. Завод виробляє синтетичні каучуки та пластики.

У 2025 році підприємство випустило 3 млн тонн нафтохімічної продукції. Новий комплекс ЕП-600 здатен виробляти до 600 тисяч тонн етилену на рік.

Удари по російській нафтовій галузі тривають з кінця жовтня. У ніч на 13 листопада після масованої атаки дронів спалахнула пожежа на Волгоградському НПЗ. Згодом Генштаб ЗСУ підтвердив, що Сили оборони уразили "Лукойл-Волгограднафтопереробку", один з найбільших НПЗ Росії потужністю близько 15 млн тонн нафти на рік.

Лише за кілька днів до цього українські військові уразили п'ять найбільших російських НПЗ: Омський, Кірішський, Рязанський, Нижньогородський та Ярославський. Під ударами також опинялися Саратовський і Новокуйбишевський заводи.

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Російська ФедераціяНПЗАтака дронів