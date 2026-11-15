В Татарстане после атаки дронов горит один из крупнейших нефтехимических заводов России

Жители Нижнекамска сообщают об ударе по одному из предприятий города, предположительно по "Нижнекамскнефтехиму". На видео виден пожар, а атака, по словам очевидцев, продолжалась и после первого удара.

Официальные данные о последствиях атаки российские власти пока не обнародовали.

"Нижнекамскнефтехим" входит в холдинг "Сибур" и является одним из крупнейших нефтехимических предприятий не только России, но и мира. Завод производит синтетические каучуки и пластмассы.

В 2025 году предприятие выпустило 3 млн. тонн нефтехимической продукции. Новый комплекс ЭП-600 способен производить до 600 тысяч тонн этилена в год.