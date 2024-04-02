У Татарстані під атаку безпілотників потрапило підприємство

Атаки безпілотників у Росії

Нещодавно чотири регіони Росії були атаковані дронами, внаслідок чого пошкодження отримали багатоповерхівки, а також бізнес-центр. Зокрема, в одному з приватних будинків сталася пожежа.

Зокрема у березні спалахнув НПЗ у Самарській області. Тоді ж очевидці також заявляли про атаку дрону.

Протягом поточного року проти російських НПЗ було скоєно 15 атак. Значних пошкоджень зазнали вісім НПЗ сукупною встановленою потужністю 83 мільйони тонн на рік.

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