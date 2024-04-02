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У Татарстані під атаку безпілотників потрапило підприємство

Фото: У Татарстані під атаку безпілотників потрапило підприємство (rus news)
Автор: Валерія Поліщук

Уперше з початку війни Татарстан опинився під атакою безпілотників. Зокрема, було пошкоджено підприємство.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram-канал Mash.

"Уперше від початку "СВО" дрони атакували Татарстан - два БПЛА прилетіли до заводів у Єлабузі та Нижньокамську", - ідеться в повідомленні. 

За словами місцевих жителів, о шостій ранку вибухи також були на території особливої економічної зони "Алабуга", яка розташована під містом.

Нібито внаслідок атаки постраждали завод і гуртожиток. Попередньо, є постраждалі. 

Атаки безпілотників у Росії

Нещодавно чотири регіони Росії були атаковані дронами, внаслідок чого пошкодження отримали багатоповерхівки, а також бізнес-центр. Зокрема, в одному з приватних будинків сталася пожежа.

Зокрема у березні спалахнув НПЗ у Самарській області. Тоді ж очевидці також заявляли про атаку дрону.

Протягом поточного року проти російських НПЗ було скоєно 15 атак. Значних пошкоджень зазнали вісім НПЗ сукупною встановленою потужністю 83 мільйони тонн на рік.

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Російська ФедераціяТатарстанВійна Росії проти України