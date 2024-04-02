В Татарстане под атаку беспилотников попали предприятия

"Впервые с начала "СВО" дроны атаковали Татарстан - два БПЛА прилетели в заводы в Елабуге и Нижнекамске", - говорится в сообщении.

Со слов местных жителей, в районе шести утра взрывы также были на территории особой экономической зоны "Алабуга", которая находится под городом.

Якобы в результате атаки пострадали завод и общежитие. Предварительно, есть пострадавшие.

Отметим, что расстояние от границы Украины до Елабуги по трассе составляет 1593 км, а по прямой - 1237 км.

Ранее представитель ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий говорил, что в городе Елабуга россияне развернули минимум две линии производства дронов-камикадзе "Шахед".