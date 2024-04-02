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В Татарстане под атаку беспилотников попали предприятия

Фото: В Татарстане под атаку беспилотников попало предприятие (rus news)
Автор: Валерия Полищук

Впервые с начала войны Татарстан оказался под атакой беспилотников. В частности, были повреждены предприятия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Mash.

"Впервые с начала "СВО" дроны атаковали Татарстан - два БПЛА прилетели в заводы в Елабуге и Нижнекамске", - говорится в сообщении. 

Со слов местных жителей, в районе шести утра взрывы также были на территории особой экономической зоны "Алабуга", которая находится под городом.

Якобы в результате атаки пострадали завод и общежитие. Предварительно, есть пострадавшие.

Отметим, что расстояние от границы Украины до Елабуги по трассе составляет 1593 км, а по прямой - 1237 км.

Ранее представитель ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий говорил, что в городе Елабуга россияне развернули минимум две линии производства дронов-камикадзе "Шахед".

Атаки беспилотников в России

Недавно четыре региона России были атакованы дронами, в результате чего повреждения получили многоэтажки, а также бизнес-центр. В частности в одном из частных домов произошел пожар.

В частности в марте вспыхнул НПЗ в Самарской области. Тогда же очевидцы также заявляли об атаке дрона.

В течение текущего года против российских НПЗ было совершено 15 атак. Значительные повреждения получили восемь НПЗ совокупной установленной мощностью 83 миллионов тонн в год.

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