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У Татарстані російський безпілотник впав під час випробувань на будинок (відео)

Ілюстративне фото: у Татарстані безпілотник впав під час випробувань прямісінько на будинок (t.me/GUmchs62)
Автор: Сергій Пишкін

У Татарстані безпілотник "Уральського заводу цивільної авіації" під час випробувань впав на території приватного будинку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал 112.

Окремо варто додати, що спочатку місцева влада стверджувала про падіння "цивільного літального апарату". Інцидент стався о 09:10 внаслідок втрати керування під час "навчального польоту". 

Зрештою з'ясувалось, що впав саме безпілотник, який належить "Уральському заводу цивільної авіації". Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. 

Нагадаємо, РБК-Україна розповідало про те, як торік у Росії вибухнула міжконтинентальна балістична ракета РС-28 "Сатана" чи "Сармат". Ймовірно, випробування проводились у проміжку з 20 по 22 вересня. На супутникових знімках можна помітити величезний кратер після вибуху.

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Російська ФедераціяТатарстан