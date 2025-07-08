У Татарстані російський безпілотник впав під час випробувань на будинок (відео)

Нагадаємо, РБК-Україна розповідало про те, як торік у Росії вибухнула міжконтинентальна балістична ракета РС-28 "Сатана" чи "Сармат". Ймовірно, випробування проводились у проміжку з 20 по 22 вересня. На супутникових знімках можна помітити величезний кратер після вибуху.

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