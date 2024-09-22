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З'явилися нові знімки супутника після невдалого випробування росіянами ракети "Сармат"

Росія, Неділя 22 вересня 2024 14:02
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З'явилися нові знімки супутника після невдалого випробування росіянами ракети "Сармат" Фото: з'явилися нові знімки супутника після вибуху російської ракети "Сармат" (росЗМІ)
Автор: Наталія Юрченко

Росіяни провели невдале випробування міжконтинентальну балістичну ракету "Сармат", вона вибухнула. У мережі з'явилися нові супутникові знімки наслідків вибуху.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Пуски ракети РС-28 здійснювався з космодрому "Плесецьк". Ракета вибухнула в шахті, фактично знищивши інфраструктуру стартового майданчика "Ювілейний".

Аналітики припускали, що вибухнути могло рідке ракетне паливо в процесі заправки. Тобто до самого пуску "Сармата" справа могла і не дійти.

Це вже щонайменше четверте невдале випробування ракети "Сармат". Єдиний успішний, як стверджувало російське Міноборони, запуск ракети з космодрому "Плесецьк" був 20 квітня 2022 року. Попри це російський диктатор Володимир Путін стверджував, що ракета "Сармат" вже поставлена ​​на озброєння у війська.

Що цьому передувало

OSINT-аналітики опублікували супутникові знімки російського космодрому "Плесецк". Як повідомляється, там росіяни провели випробування міжконтинентальної балістичної ракети "Сатана" чи "Сармат".

Ймовірно, випробування були у проміжку з 20 по 22 вересня 2024 року. На зображення можна помітити величезний кратер після вибуху. Пуск ракети відбувся з шахтної пускової установки.

Більше про російську ракету "Сармат" та іншу стратегічну зброю РФ - у матеріалі РБК-Україна.

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