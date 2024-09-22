З'явилися нові знімки супутника після невдалого випробування росіянами ракети "Сармат"

Росіяни провели невдале випробування міжконтинентальну балістичну ракету "Сармат", вона вибухнула. У мережі з'явилися нові супутникові знімки наслідків вибуху.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Пуски ракети РС-28 здійснювався з космодрому "Плесецьк". Ракета вибухнула в шахті, фактично знищивши інфраструктуру стартового майданчика "Ювілейний". Аналітики припускали, що вибухнути могло рідке ракетне паливо в процесі заправки. Тобто до самого пуску "Сармата" справа могла і не дійти. Це вже щонайменше четверте невдале випробування ракети "Сармат". Єдиний успішний, як стверджувало російське Міноборони, запуск ракети з космодрому "Плесецьк" був 20 квітня 2022 року. Попри це російський диктатор Володимир Путін стверджував, що ракета "Сармат" вже поставлена ​​на озброєння у війська.