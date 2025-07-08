В Татарстане беспилотник упал во время испытаний на дом (видео)

Отдельно стоит добавить, что сначала местные власти утверждали о падении "гражданского летательного аппарата". Инцидент произошел в 09:10 в результате потери управления во время "учебного полета".

В конце концов выяснилось, что упал именно беспилотник, который принадлежит "Уральскому заводу гражданской авиации". В результате инцидента никто не пострадал.