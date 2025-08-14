Татарстан стривожився: кілька людей запустили дрони, їх затримали
У російському Татарстані затримали кількох людей. Їх підозрюють у запуску дронів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РосЗМІ"Коммерсантъ".
Зокрема, 13 серпня в соцмережах з'явилася інформація про невідомих, які запускали безпілотник у полі на території республіки. Передбачалося, що це могли бути диверсанти.
Їх помітили місцеві жителі і викликали поліцію, після чого їх усіх затримали правоохоронці.
За даними Telegram-каналу Baza, затриманими виявилися курсанти військового училища, а інцидент став результатом неузгодженості дій військових і поліцейських.
"Запускали вони одну з моделей російського безпілотника цілком офіційно: хлопці навчаються на операторів БпЛА", - пише канал.
Згідно з джерелом "Ъ Волга-Урал", на об'єкті, де сталася подія, проходили планові навчання.
"Коммерсантъ" зі свого боку пише, що джерело в силових структурах спростувало інформацію про те, що це були диверсанти.
Атака дронів на Татарстан
Зазначимо, що росіяни недарма побоюються подібних інцидентів, оскільки на їхню територію періодично затримують невідомі та українські дрони, які атакують різні військові об'єкти.
Нагадаємо, 9 серпня в СБУ повідомили, що їхні дрони вразили склад із "Шахедами" в Татарстані. Після атаки на складі виникла пожежа, оскільки один з дронів влучив прямо в ціль.
Крім того, термінал зберігання дронів-камікадзе «Шахед» в Татарстані був атакований і 12 серпня. Під удар потрапили готові до використання дрони, а також іноземні комплектуючі для них.