Татарстан встревожился: несколько человек запустили дроны, их задержали

В российском Татарстане задержали несколько человек. Их подозревают в запуске дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РосСМИ " Коммерсантъ ".

В частности, 13 августа в соцсетях появилась информация о неизвестных, которые запускали беспилотник в поле на территории республики. Предполагалось, что это могли быть диверсанты.

Их заметили местные жители и вызвали полицию, после чего их всех задержали правоохранители.

По данным Telegram-канала Baza, задержанными оказались курсанты военного училища, а инцидент стал результатом несогласованности действий военных и полицейских.

"Запускали они одну из моделей российского беспилотника вполне официально: парни учатся на операторов БпЛА", - пишет канал.

Фото: правоохранители задержали неизвестных (росСМИ)

Согласно источнику "Ъ Волга-Урал", на объекте где было происшествие, проходили плановые учения.

"Коммерсантъ" в свою очередь пишет, что источник в силовых структурах опроверг информацию о том, что это были диверсанты.